Во Владивостоке ремонтируют противотуберкулезную краевую поликлинику, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в администрации края, в начале мая новоселье справил дневной стационар краевой противотуберкулезной поликлиники. Теперь здесь принимают пациентов в две смены.

Специалисты рассказали, что основательного ремонта здесь не было более 15 лет. Сейчас все меняется: появились светлые палаты, ровные потолки, новая мебель.

«Здание на ул. Южно-Уральская, 16 добротное, хорошее, но требовался ремонт. Сейчас установили новые пластиковые окна и двери, сразу стало светлее и уютнее», – рассказала заместитель главного врача противотуберкулезной больницы Наталья Полякова.

Ремонтные работы в самом разгаре на первом этаже здания. К осени планируется открыть обновленную поликлинику.

«После ремонта и реконструкции помещений здесь разместятся специалисты нашей службы, которые ведут прием краевых и городских пациентов. Появится комфортная зона ожидания, удобная регистратора с инфоматами и гардероб», – сообщил главный врач Приморского краевого противотуберкулезного диспансера Юрий Селютин.

В этом году противотуберкулезной службе Приморья в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» выделено значительное финансирование – более 30 миллионов рублей на ремонт и 300 миллионов рублей на закупку нового оборудования. Комплексную замену устаревшего оборудования произведут по решению врио губернатора края Андрея Тарасенко.

Ирина Петрова