Тигр снова вышел к людям, и в этот раз он подошел очень близко, сообщает DEITA.RU.

Корреспондент DEITA.RU пообщался с автором видео Эдуардом Хвостовым, которому посчастливилось увидеть дикую кошку воочию и с такого близкого расстояния.

«Это было на Шкотовских водопадах. Мы ехали и увидели тигра у дороги в одном метре от машины. Он смотрел с любопытством и, казалось, улыбался даже. Выглядел он прекрасно, был спокойный и неагрессивный. Мы немного проехали, остановились, вышли и догадались достать телефон. Приятель вышел из машины, хотел тоже поприветствовать тигра.

Пока мы стояли, подъехали встречная машина и начала сигналить. Мы им сказали, мол, выходите, посмотрите, но они не вышли. А тигр отошёл метров на 15 и наблюдал из кустов», - рассказал Эдуард Хвостов.

DEITA.RU приводит эксклюзивное полное видео встречи с тигром, предоставленное автором.





Влада Золотова

