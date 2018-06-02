Ранним утром в субботу, 2 июня, в приморском городе Дальнегорске произошло серьезное ДТП, сообщает DEITA.RU.

Как пишет популярный паблик «ДПС-Контроль», в салоне Toyota Avalon находились две девушки, одна из них была за рулем. В районе Светлого ключа водитель, превысив скорость, не справилась с управлением и совершила кульбит. Судя по видео, авто несколько раз перевернулось в воздухе.

По словам очевидцев, в результате непристегнувшаяся пассажирка вылетела из салона на асфальт. Обе получили серьезные травмы и были госпитализированы.

По предварительной информации, девушки купили машину накануне и решили обмыть это дело.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети. «Красиво», «Печалька», «Любимый участок таких «гонщиков». Больше всего бесит, что они не только о своей жизни не думают, но и других за собой могут утянуть. Всегда боялась этого пешеходного перехода, все несутся как ненормальные. А там дети ходят в школу. Хорошо, что уже каникулы начались. Не дай бог бы сбили кого-нибудь. Слава Богу живы, надеюсь уроком на всю жизнь останется», «Ехали то они быстро... Но на видео же видно, что вторая машина не убедилась в маневре и начал поворачивать... Вот они в бок и ушли... Или мне одной так кажется?», «Главное аварийку включила...» — пишут комментаторы.

Екатерина Лапкина