19 января в праздник Крещения Господня во Владивостоке на территории яхт-клуба «Семь футов» силами Спортивного комитета Тихоокеанского флота будут организованы традиционные Крещенские купания в ледяной купели, сообщили DEITA.RU в ТОФ.

В них примут участие военнослужащие соединений и воинских частей флота, а также все желающие жители и гости города.

Чин освящения воды проведет помощник командующего Тихоокеанским флотом по работе с верующими военнослужащими иерей Сергий.

Для участников праздника тихоокеанцы приготовят горячий чай и баню на льду.

Правопорядок в период проведения Крещенских купаний будет обеспечиваться военной полицией Владивостокского гарнизона. К обеспечению праздничного мероприятия также привлекаются специалисты медицинской службы Тихоокеанского флота.

Михаил Грач