Накануне, 1 января, крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его в воду. Инцидент произошел в Мексике, сообщает Deita.ru. Власти штата Оахака на юге Мексики заявили, что поиски ребенка будет продолжать до тех пор, пока он не будет найден.

По информации управление сил гражданской обороны штата, 1 января семья отправилась отдохнуть на речной пляж города Пинотепа-Насьональ. Рептилия схватила подростка и скрылась с ним в лагуне.

На данный момент спасатели и добровольцы проводят поиски мальчика, но пока безрезультатно.

Екатерина Лапкина