Разбойники и убийцы будут осуждены в Приморье, сообщили Deita.ru в прокуратуре Приморья.

В ночь на 11 мая 2017 года, встретившись с первым потерпевшим возле подъезда многоквартирного дома, один из фигурантов поднялся с ним в его жилище. На входе в квартиру он жестоко избил его.

Затем он сбросил через окно своим сообщникам ключи от дверей. В результате совместных действий из квартиры потерпевшего была открыто похищена бытовая техника на общую сумму 22 тыс. рублей. Уходя, один из мужчин проткнул ногу хозяина ножом. От совокупности травм мужчина умер.

Действуя по аналогичной схеме, под обманным предлогом оказания услуг за вознаграждение, в ночь на 12 мая 2017 года первый фигурант получил доступ в квартиру следующей жертвы, планируя в дальнейшем напасть на него с целью хищения имущества.

В процессе распития спиртного между ними произошел конфликт, переросший в драку, в процессе которой сначала хозяин квартиры нанес удары стулом по голове своему оппоненту, а затем последний, взяв нож, нанес им множественные удары потерпевшему. От полученных телесных повреждений мужчина умер на месте.

После этого из квартиры убитого злоумышленники похитили несколько мобильных телефонов, ноутбуков, всего на сумму порядка 125 тыс. рублей.

Злоумышленников задержали на следующей день. Дело направлено в суд.

Михаил Грач