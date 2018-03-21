Зверские убийства, произошедшие в марте 2016 года, шокировали Владивосток, сообщает DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Фигуранты (один из них на тот момент освободился чуть менее 2-х недель из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой), пришли в гости к общему знакомому, где активно выпивали компанией.

В ходе ссоры особенно агрессивный гражданин несколько ударов ножом по горлу оппонента. Затем этот же злоумышленник лишил жизни свидетеля данного убийства из числа гостей.

Зная, что все остальные (в том числе и хозяин дома), спят, двое преступников решили поджечь жилое помещение, чтобы скрыть следы преступления.

В результате пожара собственник дома и его приятель погибли от отравления угарным газом, пятый потерпевший смог самостоятельно выбраться из горящего дома и ему удалось спастись.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил одному из них пожизненное лишение свободы, его соучастнику - 24 года. Для отбытия наказания им обоим определена исправительная колония особого режима. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 8 млн рублей.

Михаил Грач