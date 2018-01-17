«Кругосветная» икона Покрова Божией Матери отправилась по Приморскому краю

В среду, 17 января, по благословению митрополита Вениамина икона Покрова Божией Матери, прозванная «Кругосветной», начала свой путь по Приморскому краю, сообщает DEITA.RU.

Председатель приморского правления Игорь Чернозатонский рассказалDEITA.RU подробнее об иконе и цели кругосветки.

«Сегодня икону повез по краю игумен Роман [Медведев – прим. ред.]. Цель кругосветки иконы Покрова Божией Матери - обойти вокруг света и объединить всех рассеянных по мир русских людей. В иконе есть частичка ризы Божией Матери. И она идёт по местам Исхода: икона побывала в Крыму, в Иерусалиме, в Вифлееме, Северной Америке и так далее. Во Владивосток она вернулась из Гонконга.

Люди, прикладывающиеся к иконе, говорят, что она благоухает. И уже есть первые пожертвования: золотая цепочка и кулон с бриллиантом.

Сейчас икона пошла по Приморскому краю, а к 23 января она должна вернуться во Владивосток. После этого, через какое-то время, она поедет по России: Хабаровск, Амурская епархия и так далее. И к весне должна прийти в Москву», - говорит Игорь Чернозатонский.

Алина Калинина