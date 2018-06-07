В Якутии возбуждено уголовное дело по факту загрязнения отходами нефтепродуктов реки Лена, сообщает DEITA.RU.

По данным Якутской транспортной прокуратуры, в середине мая 2018 года в районе Якутска при проведении работ по утилизации находившегося на берегу судна "Нефтесборщик-504" содержимое трюмов вылилось в реку. Люди, которые распиливали судно, не зачистили его от отходов нефтепродуктов. И во время паводка остатки судна оказались затопленными, а мазут, подсланевые воды и другие находившиеся в трюмах нефтесодержащие жидкости всплыли.

Разлмв произошел выше по течению от городского водозабора. В середине мая Министерство ЖКХ и энергетики Якутии предупредило горожан о возможной остановке водозабора в случае, если возникнет опасность попадания отходов нефтепродуктов в водопровод.



Сообщается, что ущерб составил более 9 миллионов рублей. Очистка загрязненной территории еще не завершена. Занимается этим специализированное предприятие на средства городского бюджета.

Администрация Якутска планирует взыскать эти деньги с виновника. Однако пока нет информации о том, кто распиливал судно на территории местной судоходной компании.

Ирина Петрова