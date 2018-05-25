Крупную взятку дал президент Украины Петр Порошенко за встречу с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает DEITA.RU.

Деньги получил адвокат президента США. Сумма по некоторым данным составила от 400 до 600 тысяч.

Как пишет РИА ФАН, несмотря на это, посольство Украины в Вашингтоне и киевские лоббисты не смогли добиться ничего, кроме протокольного фото с Трампом, которое президент Украины мог выдать за «переговоры».

Встреча в Белом доме 20 июня 2017 года продолжалась всего две минуты и могла не состояться вовсе, так как украинские лоббисты и Майкл Коэн до последнего не могли договориться о сумме взятки.

Таисия Масина