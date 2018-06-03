Сегодня, 3 июня, на Сахалине действуют два крупных лесных пожара, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МЧС России по Сахалинской области.

Огнем охвачены два участка лесного массива в Охинском районе около села Тунгор. Общая площадь возгорания уже превысила 20 гектаров.









Специалисты поставили четвертый класс пожарной опасности, а возгорания определили как низовые. В общей сложности огонь тушат 20 человек и пять единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Информация о масштабах пожаров уточняется.





Ирина Петрова