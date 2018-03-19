Крупный пожар потушили пожарные в Арсеньеве, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

18 марта в 11.10 в пожарно-спасательную службу города Арсеньева поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном на улице 2-я Боевая. В 11.12 на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. При тушении пожарные столкнулись с горением кровли и стен частного дома.

В 11.15 пожар был локализован, в 12.47 – полностью ликвидирован. Общая площадь составила 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет. С огнём боролись 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

Пожары в частных домах редкостью для Приморья не являются редкостью. Так, в начале марта приморцы остались без дома из-за крупного пожара.

Виктор Бруевич