Крупный пожар произошел в приморском селе Бровничи, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Так, 4 июня в 13.47 на пульт пожарной охраны Партизанского городского округа поступила информация о возгорании дома и двух хозпостроек в селе Бровничи на улице Школьная.

В 13.51 на место происшествия прибыла добровольная пожарная дружина. Ещё через несколько минут прибыли пожарные. В ходе разведки было установлено, что в доме горят: крыша, стены здания и две хозяйственные постройки.

В 13.58 пожар был локализован, в 15.30 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 60 кв. м. Тушили пожар 12 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Ирина Петрова