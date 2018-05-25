Киевские специалисты предложили построить судоходный канал через Перекопский перешеек, соединяющий полуостров Крым с Украиной, сообщает DEITA.RU.

Эксперты «Укргидропроекта», занимающиеся разработкой строительства водоканалов, считают, что этот проект мог бы обеспечить судоходство между Черным и Азовским морем в обход Крымского моста. То есть фактически они предлагают полуостров превратить в остров.

По мнению главы общественной палаты Крыма Григория Иоффе данное предложение- фантастика. С ним, как пишет РИА ФАН, солидарен председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Републики Крым Алексей Черняк. Он отметил, что люди, предлагающие такое, не воспринимают реальную жизнь, пытаясь за счет России и Крыма устроить себе пиар, чтобы получить деньги от своих европейских и американских спонсоров. Всерьез такие планы никто уже не воспринимает.

Таисия Масина