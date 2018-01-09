Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак исследовала улицы Саратова в инвалидном кресле в компании активиста за права инвалидов Антона Киселева, сообщает «Deita.ru».

Светская львица оказалась немало возмущена тем, что центральные улицы города совсем не приспособлены для людей с ограниченными возможностями: «Прошли маршрутом: тротуар, пешеходная зона, автобус. Я сломалась уже через 2 минуты, – какой же это подвиг в России доказывать всем право на жизнь».

Ксения с большим трудом смогла самостоятельно переехать дорогу, пеняя на бесконечные ямы и колдобины, однако на тротуар заехать не смогла по причине высокого бордюра и отсутствия специального спуска для инвалидов.



Этим Собчак не ограничилась и, встав с инвалидной коляски, пересела на автобус, где пообщалась с простыми гражданами и выслушала их жалобы. Отмечается, что выглядела Ксения при этом достаточно скромно - известная своей любовью к ультрамодным нарядам, кандидат в президенты для своих экспериментов выбрала простую одежду в темных тонах.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Собчак заявила о невозможности России отдать Крым Украине.

Таисия Масина