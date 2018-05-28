Да, это снова произошло: появилось фото, на котором не понятно, кто и где изображен. И социальные сети в ступоре: чьи это ноги в туфлях, рассказывает DEITA.RU.

Пользователь Twitter CJ Fentroy разместил в своем аккаунте фотографию двух коллег по работе, которые смеются и обнимаются. При первом взгляде на фото кажется, что на нем изображен мужчина, обнимающий девушку, сидящую за столом. Также создается впечатление, что парень одет в светло-голубую рубашку и белые узкие джинсы, а на ногах у него красуются черные туфли, в то время как на девушке красная клетчатая рубашка.





И вы могли бы просто пролистнуть это фото в своей новостной ленте, если бы не подпись автора: «Сначала я подумал, что он носит каблуки». Все, верно, как только вы снова посмотрите на фото, вы зададитесь вопросом: так чьи ноги вы все-таки видите? Так и пользователи Twitter оказались в ступоре.

«Я не понимаю! Он в туфлях!» - пишет отчаявшийся комментатор.

«У меня ушло 20 минут, чтобы понять, кто в туфлях», - написал еще один. Причем, некоторые считают, что в туфлях все-таки парень, поскольку при приближении создается впечатление, что как раз шея молодого человека «появляется» из воротника голубой рубашки.

Другие же, напротив, считают, что девушка просто так встала, что создалось впечатление, будто в голубой рубашке молодой человек. И действительно, если присмотреться внимательно, то видно, что молодой человек одет в красную рубашку и сидит на стуле, а девушка в голубой рубашке подошла и обняла его. Кажется, теперь ясно, кто тут в туфлях.

«Я понял! Наконец-то я могу пойти спать», - шутливо заключил один из пользователей.

Алина Калинина