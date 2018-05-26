В Хабаровске полицейские проводят проверку по факту драки возле кафе, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю. В результате конфликта травму получил 32-летний горожанин.

Ранним утром возле одного из кафе в центре дальневосточной столицы две компании подрались, выясняя отношения. Сигнал об этом поступил в отделение полиции. Сотрудники ведомства срочно прибыли на место происшествия и задержали четверых участников потасовки в возрасте от 24 до 29 лет.

Пострадавшего мужчину с травмой головы отправили в больницу с бригадой скорой помощи. Мужчине предписано амбулаторное лечение.

Установлено, что доставленные граждане и потерпевший отдыхали в разных компаниях. Возле кафе между ними возник словесный конфликт, переросший в выяснение отношений с последующей дракой.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. После ее окончания будет принято процессуальное решение.

Екатерина Лапкина