В Приморье на время праздников организовано дежурство врачей, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе администрации края.

По словам специалистов департамента здравоохранения, во время январских каникул большая часть лечебно-профилактических учреждений городов и районов края будет принимать пациентов и обслуживать вызовы на дому.

«Традиционно основная нагрузка в такие дни ложится на городские больницы № 1 и № 2, которые могут предоставить наиболее широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях. Всем пациентам, которые поступят в праздничные дни в медицинские учреждения, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», – рассказади в ведомстве.

Так, при травме глаз и лица приморцы могут самостоятельно обратиться в приемное отделение Краевой клинической больницы №2 (больница «Рыбаков»). Здесь в круглосуточном режиме работают специалисты по данным профилям, а также инфекционное отделение (грипп и ОРВИ). Адрес больницы: ул. Русская, 55, тел. 232-56-13.

В круглосуточном режиме работает и ожоговое отделение ДВОМЦ ФМБА России, которое расположено по адресу: г. Владивосток, проспект 100-лет Владивостоку, 161. Тел.: 231-54-39. В данное отделение жители края могут также обращаться самостоятельно, без направления врача.

Стоматологическую помощь можно получить по следующим адресам:

- Стоматологическая поликлиника для взрослых: Владивосток, ул. Уборевича, 14. (тел. для справок - 222-86-17). Организована круглосуточная дежурная служба для экстренных пациентов – взрослых и детей.

- Детская стоматология: Владивосток, ул. Суханова, 1. Поликлиника работает 2, 4 января – с 9.00 до 18.00, 30 декабря и 6 января – до 15 часов по расписанию субботы.

Все травмпункты работают в обычном режиме.

Зимние праздники не отразятся на работе учреждений родовспоможения. Все роддома Приморского края работают в штатном режиме.

Женские консультации ведут прием 2, 4 и 6 января. С графиком работы можно ознакомиться на сайте медучреждения или по телефону регистратуры.

Ирина Петрова