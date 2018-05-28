Порядка 30 миллионов рублей направила мэрия Владивостока на освещение своей деятельности в СМИ в 2018 году, сообщает DEITA.RU. Все немногочисленные госзакупки с участием этих денег прошли еще в конце 17-го года, есть победители и исполнители, и все должны быть освещены. Однако как показывают появившиеся буквально в последние дни разные исследование по «узнаваемости» и «популярности» действующего градоначальника и его команды, оба этих показателя оставляют желать много лучшего. Поговаривают, что некоторые несознательные горожане даже и не знают, что мэр-то сменился, что зовут его теперь Виталий, а не Игорь, и даже фамилия у него другая.

При чем тут Игорь и куда дели Виталия? Первыми вопрос – почему создается впечатление, что на муниципальные, считай народные деньги уже нынешней администрации в полный рост «пиарят» бывшего главу? - задали журналисты «Московского комсомольца во Владивостоке» еще в январе 2018 года.Тогда же и выяснилось, что около 30 млн. рублей было расторговано на муниципальных аукционах еще осенью 2017. Более того в честной и упорной борьбе победу вырывали издательские компании очень похожие на те, что связанны с семьей бывшего мэра. То есть деньги выделяли осенью еще при старом градоначальнике, хоть он в тот момент и находился уже в «местах не столь отдаленных», а решение по ним принимали и того раньше. При этом нового голову, деяния которого и надо освещать, избрали только в декабре.

Сначала все предположили, что в этом году право за плату информировать население о работе мэрии получило ООО «Издательский дом «Бизнес Кейс». И о социально-экономическом и культурном развитии Владивостока будет написано более чем на 300 газетных страницах за 21 800 000 руб. Однако журналисты, видимо, ошиблись. Если быть точным, то за 21 814 650 рублей все то же самое для владивостокских градоначальников должно делать не ООО «Издательский дом «Бизнес Кейс», а ООО «ИД «Бизнес Кейс», находящиеся, кстати, по одному и тому же адресу. Совпадение, скажите вы? – Не думаю! Просто если в числе владельцев первой компании напрямую числилось пушкаревское ООО «Парк-Актив», то в числе учредителей и руководителей второго «Бизнес-Кейса» просто очень много простых людей, которые также являлись или являются и руководителями, и совладельцами в компаниях и фирмах пушкаревых. Но, насколько нам известно, этих эпизодов в уголовном деле Пушкарева еще не всплывало.

Всем по серьгам.



Торги, кстати, как отмечало издание, прошли в напряженной конкурентной борьбе. «Бизнес Кейс» торговался с ООО «8 канал», последнее и проиграло. Правда, у обеих организаций совпадают учредитель, генеральный директор и даже адрес. Куда при этом смотрит муниципальный заказчик? Разве он не читал документы соучастников закупки? Почему не обратился в УФАС и прокуратуру? Нет ли тут картельного сговора?Подумаешь, ну проиграл в этом аукционе «8 канал», выиграл в другом, тоже муниципальном - получит 2 755 641 руб. Эта сумма будет направлена на освещение деятельности мэрии не в печати, а в телепрограммах и телепередачах. Дальше - еще интереснее.

В ноябре 2017 очередной медийный контракт на сумму 4 948 000 руб., выиграло АО «Владивосток-новости» с управляющей компанией ООО «Востокцемент» во главе. «Востокцемент» структура в крае известная, и опять в компаниях все те же люди. А соперником на аукционе был – правильно - «Бизнес Кейс». Вот как-то так муниципальные деньги Владивостока и оказались в структурах, где сплошь и рядом в числе бывших и действующих владельцев и руководителей, то «пушкаревы», то «- цементы», то их менеджеры. При этом, все те СМИ, которые являются генподрядчиками мэрии, продолжают выпускать огромные статьи о самом лучшем на свете градоначальнике Игоре, которого на руках во Владивостоке носили, а о нынешней администрации за ее же деньги надо заметки и сюжеты еще и поискать.

А социологи с политологами еще удивляются – отчего никто не знает, где сейчас Виталий Веркеенко? В следующем материале мы рассмотрим активность приморских соцсетей и муниципальные праздники – ёлки, парады, конкурсы песни и пляски – не слышали, а они есть! Данный материал будет соответствующим порядком направлен в ФАС РФ и ГенПрокуратуру.

Артем Андреев