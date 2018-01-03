Туристско-информационный центр Приморского края составил список наиболее комфортных зимних парков отдыха, готовых принять гостей в новогодние праздники, сообщает Deita.ru.

Как известно, большая часть территории Приморья покрыта хребтами и сопками, поэтому жители края имеют счастливую возможность кататься зимой на лыжах, не покидая пределов региона. По техническому оборудованию и уровню сервиса большинство горнолыжных баз сегодня приближаются к общепринятым мировым стандартам.

Горнолыжный склон «Алексеевский» располагается в селе Сергеевка в 32 километрах от Партизанска. Сегодня склон – это излюбленное место зимнего отдыха многих приморцев и гостей края.

Великолепная природа не оставит никого равнодушным ни зимой, ни летом. Помимо склона здесь также расположены тюбинговая трасса протяженностью 120 метров, 400-метровая беговая лыжня, ледяная горка и каток.

Кроме того, на территории одноименной базы отдыха имеются баня и кафе.

Любители экологических маршрутов могут также посетить расположенные неподалеку туристские места: гору «Ольховая», Алексеевские пещеры «Белый Дворец» и «Приморский Великан», а также Алексеевские водопады.

Как добраться: по трассе Владивосток–Находка за поселком Шкотово повернуть в сторону Партизанска и ехать до деревни Казанка, затем – до Сергеевки и далее по трассе в направлении Лазо. После указателя поворота на Молчановку примерно через километр повернуть направо и ехать прямо до развилки, далее – по указателю.

В 2008 году в пяти километрах от Арсеньева открылась горнолыжная база «Восток». Расположенная на горе Обзорная, она стала излюбленным местом новогоднего отдыха жителей и гостей края.

Сегодня горнолыжная база является структурным подразделением краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы при департаменте физической культуры и спорта Приморского края. Здесь проходят соревнования по всем дисциплинам горнолыжного спорта.

Трассы длиной 1800 и 2000 метров, оборудованные канатной дорогой Doppelmayr, очень удобны для катания продвинутых лыжников и сноубордистов. А 300-метровая трасса с буксировочным подъемником предназначена для начинающих любителей горнолыжного отдыха. Трасса для катания на санках и тюбингах прекрасно подойдет для отдыха семей с детьми.

Все трассы имеют искусственное освещение, что позволяет кататься и в вечернее время. На базе работают квалифицированные инструкторы.

Как добраться: по трассе Владивосток–Арсеньев ехать около 240 километров, далее повернуть в сторону горы Обзорная и двигаться примерно пять километров.

Горнолыжная база «Грибановка» находится в 30 километрах от села Анисимовка, в экологически чистом месте, среди уникальных природных памятников, которые в зимнее время преображаются, покрываясь пушистым снегом. Сюда едут покататься не только жители близлежащих районов, но и горнолыжники из других регионов России.

Горнолыжная база окружена горами Воробей, Фалаза, Пидан и Чандолаз. Склон длиной 700 метров оборудован двумя подъемниками. Имеется ратрак – специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используемое для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс.

На базе есть возможность остановиться с ночевкой, прихватив с собой спальник. Если хочется пожить в более комфортных условиях, то можно арендовать уютный домик на базе отдыха «Высокое», расположенной недалеко от горнолыжной базы.

Как добраться: по трассе Владивосток–Находка ехать до поселка Смоляниново, далее повернуть налево в сторону Новонежино и затем по основной дороге – до Анисимовки. Здесь доехать до указателя, затем повернуть направо и ехать по улице Дачная примерно семь километров.

Также до «Грибановки» можно добраться на электричке (железнодорожная станция «Анисимовка»).

Центр зимнего отдыха «Комета», открытый во Владивостоке, предоставляет все возможности для комфортного зимнего отдыха в Приморье. Здесь расположены три склона длиной 750, 600 и 350 метров, а также трасса для беговых лыж, каток, тюбинг-парк и пейнтбольный клуб.

К услугам отдыхающих – уютные дома и номера для семейного и корпоративного отдыха, вкусное питание, пункты проката спортинвентаря, а также профессионально подготовленные инструкторы.

Трассы оборудованы подъемниками. Также предусмотрена естественная и искусственная система оснежения.

Как добраться: от остановки «Заря» (Владивосток) ехать по трассе М60 до остановки «Ботанический сад». Далее через 100 метров повернуть направо в сторону бухты Лазурная и примерно 1,3 километра до указателя «Комета». Далее по укатанной грунтовой дороге до въезда на базу.

До центра отдыха можно также добраться на общественном транспорте. На автобусе №28, следующем по маршруту «Семеновская–Емар», необходимо доехать до остановки перед поворотом на «Комету» и далее идти пешком 400 метров.

Центр зимних видов спорта «Синяя сопка» расположен в Артеме, в десяти километрах от интегрированного развлекательного курорта «Приморье» и 15 километрах от международного аэропорта Владивосток. Территория центра занимает 1,1 миллиона квадратных метров. Летом «Синяя сопка» представляет возможности для занятий такими видами спорта, как горный велосипед, теннис, вейкборд, а зимой здесь можно заниматься горными лыжами и сноубордом, а также лыжной акробатикой и фристайлом.

Сейчас подъемники здесь работают на высоту 350, 600 и 1350 метров. Планируется, что по окончании строительства общая длина трасс превысит 10 километров. Все склоны центра оборудованы системой искусственного оснежения. Работает пункт проката инвентаря, кафе, свои услуги предоставляют инструкторы.

Как добраться: по трассе Владивосток–Артем через село Подгородинка (Плодово-Ягодная).

Горнолыжный комплекс GLADE PARK, расположенный на базе отдыха «Лесная поляна» (Владивосток), работает с января 2012 года. Комплекс включает в себя две трассы: горнолыжную протяженностью 520 метров и трассу для сноубордистов – с трамплинами и рампами. Подъем осуществляется новым кресельным подъемником. Для начинающих предусмотрен учебный склон, на котором работают профессиональные инструкторы.

Также на территории комплекса есть каток, детская площадка, баня и домики для проживания.

Как добраться: Владивосток, станция Садгород, улица Главная, 52.

Горнолыжный склон «Птичий ключ»

Горнолыжный склон длиной почти 600 метров расположен в черте Партизанска. Открытый в декабре прошлого года, склон имеет горнолыжную и тюбинговую трассы. Оборудован двумя бугельными подъемниками на высоту 400 и 500 метров, а также системой естественного оснежения.

На территории склона работает сноупарк, кафе и пункт проката снаряжения. По выходным на склоне дежурят инструкторы по горным лыжам и сноуборду.

Михаил Грач