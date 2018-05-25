Руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин сравнил новое правительство РФ с тигром, который готовится к прыжку, сообщает DEITA.RU.

Столь образное сравнение Алексей Кудрин сделал на Петербургском международном экономическом форуме.

«У меня складывается впечатление, что в майском указе президента даны очень амбициозные задачи, а правительство выжидает, как на них ответить. У меня сейчас складывается впечатление, что правительство - это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы», — заявил Алексей Кудрин.

Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума Президент России Владимир Путин встретился с бывшим первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Глава государства предложил Шувалову возглавить Внешэкономбанк.

Дмитрий Санников