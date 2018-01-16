Накануне пьяный водитель устроил ДТП в Артеме, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Не справившись с управлением, он въехал в леерное ограждение. От удара автомобиль перевернулся и упал на бок. К счастью, 47-летний мужчина не пострадал. Оценив ситуацию, он принял решение покинуть место происшествия. Однако через некоторое время все-таки вернулся к своему Mitsubishi Pajero.





На данный момент машина помещена на стоянку временного задержания. Правонарушитель доставлен в полицию. Составлены административные протоколы, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Отметим, что в минувшем году водитель привлекался к ответственности за несоблюдение скоростного режима.

Екатерина Лапкина