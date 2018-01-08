Актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис работали на Комитет госбезопасности (КГБ) — такое заявление сделал Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы. Об этом в субботу, 6 января, сообщает Deita.ru со ссылкой на Delfi.

Специалисты отметили, что Банионис получил прозвище Бронус (Bronius). Он был завербован в 1970 году и снабжал КГБ информацией о выходцах из Литвы в США. По их данным, актер посещал Соединенные Штаты и установил контакт с эмигрантами-соотечественниками, которые находились под особым вниманием агентов госбезопасности.

Михаил Грач