Курды и США не смогли взять под контроль весь восточный берег Евфрата, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА «ФАН», несмотря на поддержку американской коалиции и некоторые факты сотрудничества с боевиками ИГИЛ* (ИГ;1 ИГИЛ;1 запрещено в РФ), курдские отряды «Демократических сил Сирии», по всей видимости, так и не смогли установить контроль над юго-восточным районом провинции Дейр-эз-Зор.

Сообщатся, что разрозненные отряды террористов продолжают действовать на восточном берегу Евфрата, в лучшем случае, от Меядина и нефтяного поля Аль-Омар и вплоть до самой сирийско-иракской границы.

Виктор Бруевич