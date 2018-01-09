Прогноз курса рубля и доллара на 2018 год сделали аналитики, сообщает «Deita.ru».

По их мнению, в начале наступившего года не стоит ждать резкого ослабления курса рубля, видимой причины для этого нет. Однако отдаленные перспективы не так радужны.

Есть несколько событий, которые могут повлиять на курс национальной валюты. Во-первых, это спрос на облигации федерального займа. Если правительство без проблем продаст государственные ценные бумаги, то курс рубля падать не будет. Доходы от этого пополнят бюджет.

Во-вторых, санкции против России. Если их ужесточат, то государственные ценные бумаги потеряют привлекательность на бирже. Тогда их купят меньше, чем ожидает Минфин. В результате бюджет недополучит деньги, а курс рубля упадет.

Третий важный фактор - президентские выборы в России. Если власть сменится, финансовые рынки ждет лихорадка из-за политической неопределенности. Однако, эксперты уверены, что интриги не будет - итоги выборов предсказуемы.

Таким образом, у аналитиков есть два варианта развития событий на валютном рынке - если ОФЗ будут продавать хорошо, а резкого ужесточения санкций не будет, то в 2018 году стоит ждать курс доллара: 55-64 рубля. Но если сбудутся негативные прогнозы , то курс адоллара может подскочить и до 75 рублей.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Россия потратит рекордную сумму на закуп долларов и евро.

Таисия Масина