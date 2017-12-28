Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин направит на покупку валюты на рынке в следующем году до 2 триллионов рублей при цене нефти Urals 54-55 долларах за баррель и до 2,8 триллиона рублей при 60 долларах за баррель, сообщает «Deita.ru». Сейчас Urals стоит порядка 64 долларов за баррель.

Напомним, в текущем году, начиная с февраля, Минфин купил на рынке валюты уже на 829,8 миллиарда рублей. То есть валютные интервенции, направленные на сдерживание роста рубля, удвоятся, а то и утроятся, однако, рано или поздно такое сдерживание обернется падением стоимости российской валюты. Достаточно вспомнить 2015 год, когда в мае и июне, чтобы остановить укрепление рубля Центробанк покупал столько же валюты, сколько Минфин покупает сейчас, в декабре — около 200 миллионов долларов в день. В итоге произошла весьма серьезная девальвация рубля.

Согласно подсчетам экспертов, в следующем году Минфин купит на рынке более 27 миллиардов долларов. К слову, в 2017 куплено 14-15 миллиардов. В сентябре замминистра финансов Владимир Колычев оценил объем валютных интервенций в 2018 году в 10 миллиардов долларов при цене нефти 45 долларов за баррель. Со следующего года по новой формуле расчета объема интервенций, которую представил Минфин, они будут зависеть от фактического, а не прогнозного курса рубля. Новая формула бюджетного правила позволит ему покупать в разы больше валюты, чем сейчас.



Такие операции, по словам Силуанова, приведут к снижению волатильности курса рубля, но не самого курса рубля — курс, по словам чиновника, останется примерно на том же уровне, что и сейчас. При этом, у банка России другое мнение: интервенции Минфина приведут к ослаблению рубля.

Эксперты отмечают, что уходящий год оказался весьма болезненным для американской валюты в основном из-за разочарований и несбывшихся надежд на администрацию Трампа. В связи с этим участники рынка не строят иллюзий на 2018 год. Инвесторов от доллара отпугивает неизвестность в отношении будущей политики Федерального резерва. Также неопределенность вносит динамика инфляции, которая упорно не хочет расти, увеличивая риски замедления темпов ужесточения политики в Штатах.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что чего ждать от доллара под Новый год.

Таисия Масина