Пожар произошел в одной из квартир дома, расположенного по улице Ватутина, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

13 декабря в 14.42 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Ватутина.

Прибыв по указанному адресу в 15.51, огнеборцы приступили к работам по ликвидации пожара. Наблюдалось сильное задымление жилого помещения, поэтому было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.

В 14.59 пожар был локализован, в 16.01 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 12 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Тушили пожар 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее DEITA.RU сообщало, что всего за сутки в Приморье произошло 18 техногенных пожаров.

Виктор Бруевич