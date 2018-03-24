На квитанциях по ЖКХ запретили любую рекламу, кроме социальной, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон приняла Госдума.

Ранее прошла информация, что 29 ноября Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон. С целью доработки проекта была созвана согласительная комиссия. Благодаря ее деятельности удалось доработать закон.

Таким образом, принято решение о том, что на квитанциях запрещена коммерческая реклама, регулируемая законом «О рекламе». Печатать же социальную рекламу и информацию Минздрава, МЧС или МВД не только можно, но и нужно.

Екатерина Лапкина