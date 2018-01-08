11 членов королевской семьи Саудовской Аравии задержаны за участие в акции протеста против ликвидации льгот, сообщает Deita.ru со ссылкой на Reuters.

Имена задержанных принцев не уточняются.

Участники акции протеста в Эр-Рияде требовали вернуть им льготу, которая позволяла членам королевской семьи не платить за коммунальные услуги, в том числе за воду и электричество.

Также они требовали отменить смертный приговор для одного из их родственников.

Михаил Грач