Глава Владивостока Виталий Веркеенко пообещал поддержать ежегодный фестиваль Ильи Лагутенко V-ROX во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал корреспонденту DEITA.RU градоначальник, администрация готова оказать полную техническую поддержку контеста: транспорт, оборудование, площадки и прочее. Однако, вопрос финансовой поддержкой остается открытым.





По словам мэра, Илья Лагутенко попросил дополнительно 10 миллионов на проведение V-ROX. На данном этапе финансовая поддержка этой суммой довольно проблематична. Однако, V-ROX может получить деньги по государственной культурной программе. Илья Лагутенко уже давно наводит мосты с Минкультом и министром Владимиром Мединским в частности.

Между тем, о проведении V-ROX-2018 во Владивостоке пока новостей нет. В прошлые годы отбор участников стартовал с зимы, однако сейчас - тишь да гладь, и лишь воспоминания о славном прошлом. Лагутенко и ранее выражал сомнения в проведении шестого по счету фестиваля во Владивостоке.

20 июля Илья Лагутенко организует рок-фестиваль V-ROX EXPO в Москве. Музыкант хочет рассказать жителям и гостям столицы о Дальнем Востоке через музыку, еду, моду и искусство.

"Пригласить те самые дальневосточные группы, рассказать о жизни на Тихоокеанском Востоке через песни, еду, моду и искусство", - говорил музыкант о своих желаниях в январе этого года. Сейчас лайн-ап отсутствует, программа мероприятия так же недоступна.

Василий Кучин