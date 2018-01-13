Сегодня, 13 января, произошло ДТП на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 – Эбергард, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточной железной дороге — филиале ОАО «РЖД». Авария с участием Land Cruiser и грузового поезда случилась в 10 часов 9 минут по местному времени.

Как пояснила Инна Пепеляева, начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций ДВЖД, водитель легкового автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на железнодорожный переезд при запрещающих сигналах переездной сигнализации перед проходящим грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал, автомобилю потребуется серьёзный ремонт.

ДТП не повлияло на график движения поездов.





Напомним, что это уже третья авария на переездах Приморья с начала 2018 года. Так, ранее DEITA.RU сообщало о том, что 4 января в 10:50 на этом же переезде водитель легкового автомобиля Toyota Mark II выехал на железнодорожный переезд при запрещающих сигналах переездной сигнализации в момент прохождения грузового поезда и столкнулся с 3-й секцией локомотива.

Екатерина Лапкина