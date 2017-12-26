На Камчатке объявлена лавинная опасность, об этом "Deita.ru" сообщили в Камчатском противолавинном центре.

В ночь на 26 декабря к полуострову подойдет мощный циклон.

Синоптики отмечают, что под его влиянием окажется большая часть территории края. Атмосферный вихрь принесет обильные снегопады и ветер скоростью до 25 метров в секунду. В некоторых районах порывы будут достигать ураганных значений - 33-38 метров в секунду.



Как рассказали в региональном противолавинном центре, 26-28 декабря в горных районах Кроноцкого заповедника,а также на вулканах Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский возможен сход крупных снежных масс.

Туристам и местным жителям спасатели советуют воздержаться от посещения этих мест.

Напомним, ранее "Deita.ru" сообщало, снежная лавина накрыла отель с людьми.

Виктор Бруевич







