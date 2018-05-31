В Пхеньяне состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный Twitter МИД РФ.

По информации ведомства, Ким Чен Ын принял российского гостя в резиденции для почетных гостей "Пэкхвавон". Как уточняется, Лавров стал первым россиянином, который встретился с северокорейским лидером.

Напомним, ранее в Пхеньяне глава МИД РФ встретился со своим коллегой из КНДР Ли Ён Хо и обсудил с ним ситуацию на Корейском полуострове.

Ирина Петрова