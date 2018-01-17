Кировским районным судом вынесен приговор женщине за экстремизм, сообщили DEITA.RU в прокуратуре.

Как установлено в судебном заседании, фигурантка разместила в социальной сети «ВКонтакте» на страничке местного сообщества информацию, текстовое содержание которой содержало высказывания, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).



Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 1 год лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу.



Михаил Грач