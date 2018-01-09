Жители дома по адресу Луговая 58 уже на протяжении месяца страдают от льда, который сковал прилегающую к их дому территорию, сообщает «Deita.ru».

По их словам, данный вопрос никак не решается - коммунальщики попросту игнорируют просьбы жильцов: "Лед уже подбирается к входной двери , еще пару недель и дверь не откроется совсем". Отчаявшиеся люди пытаются достучаться до властей через соцсети.

Пользователи интернет- пространства не замедлили дать несколько советов: "Посыпайте солькой" и "Пишите в прокуратуру". Также один из подписчиков "успокоил" местных жителей: "Просто наши службы знают что будет потепление, все само растает, а там и до весны не далеко", а кто-то рассказал аналогичную историю: "Возле Луговой 43 и Горной 33 текла канализация бурным потоком как раз после снега где-то месяц назад, так вот этот слой льда и тает сам по себе все это время, никому нафиг не надо чистить. Подъёмы, слава богу, растаяли, а дорога под толстой корой льда до сих пор".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что несколько улиц Владивостока превратились в каток.

Таисия Масина



