Один из лучших нападающих чемпионата России 90-х годов Олег Гарин возглавил женский футбольный клуб «Енисей» из Красноярска, сообщает «Deita.ru».

Олег Гарин для приморского футбола – величина космическая. Начинал он карьеру во владивостокском «Луче» в 1986 году, но после одного проведенного в нем сезона перешел в находкинский «Океан». Именно здесь состоялось становление Олега Сергеевича как игрока. В 1992 году, после распада Советского Союза «Океан», как победитель зоны «Восток» второй лиги союзного чемпионата стал участников высшей лиги российского чемпионата. Олег Гарин, как настоящий лидер команды, обратил на себя внимание главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, и перешел в московский клуб.

В «Локомотиве» Олег Гарин дважды становился лучшим футболистом команды. После карьера пошла на спад. Гарин всё реже стал попадать в основной состав, следствием этого стал переход в 1998 году в нижегородский «Локомотив», которому он помог вернуться в Высшую лигу. Под занавес карьеры успел поиграть за «Уралан» и «Ладу». В 2001 году завершил карьеру в «Океане».





Как тренер, Олег Сергеевич работал в клубах «Нефтяник» (Ноглики), «Океан» (Находка), «Металлург» (Красноярск), «Динамо» (Брянск). Теперь Олег Гарин возглавил женский футбольный клуб «Енисей» из Красноярска. Контракт с 51-летним специалистом подписан на год.

Дмитрий Санников