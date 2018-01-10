Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук создают препараты на основе хиноидного пигмента морских ежей, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе учреждения.

Их планируют применять при лечении ишемической болезни сердца, катаракты, глаукомы, диабета, атеросклероза, хронических воспалительных заболеваний легких и возрастных изменений. Отмечается, что препарат в принципе уже успешно существует, однако в виде раствора для инъекций. Сейчас же приморские ученые озадачились разработкой его неинвазивной лекарственной формы.

В этой серьезной работе приморским специалистам помогают корейские ученые из Центра сердечно-сосудистых и метаболических болезней университета Инье.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что обычная специя стала лекарством от рака.

Таисия Масина