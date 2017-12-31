Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе «Владивосток-Хабаровск» в районе поворота на Ключевое, сообщает корреспондент «Deita.ru» с места событий.





В результате столкновения у «Лексуса» оказался разбит передний бампер. У малолитражки повреждения передней части автомобиля выглядят серьезнее. В причинах дорожно-транспортного происшествия и установлении виновного предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД, которые уже работают на месте аварии.





Ранее краевая госавтоинспекция напоминала, что при неблагоприятных погодных условиях водители должны быть особенно внимательными на дорогах. Для того, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, по скользкой дороге нужно двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, соблюдать боковой интервал. Необходимо заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам.





Дмитрий Санников