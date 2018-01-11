В 2018 году активно заработает закон о «лесной амнистии», который был принят ГосДумой 21 июля 2017 года, сообщает DEITA.RU.

По словам представителя минэкономразвития, закону предстоит защитить тех граждан, чьи земельные участки находятся в лесу или на границе с лесом. Согласно новой букве закона недвижимость, расположенную на таких участках, теперь нельзя отнять. Кроме того, ее станет намного проще зарегистрировать.

Отметим, что до принятия федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» с проблемами при регистрации сталкивались многие россияне. Упростить ситуацию не могло даже то, что на таких участках дома стояли ни один десяток лет.

Подобных ситуаций много. Так, как пишет «Российская газета», в Челябинской области человек попросил об уточнении границ участка. Когда работы начались, специалисты увидели пересечение границ надела и леса и процесс уточнения границ остановили. И только теперь, когда вступил закон «о лесной амнистии», сведения о границах участка были внесены в ЕГРН.

Екатерина Лапкина