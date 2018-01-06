В больницу за помощью родители доставили 7-летнюю девочку, пострадавшую в результате нападения белки, сообщает корреспондент «Deita.ru”.

По их словам, днем они всей семьей выехали на природу, чтобы погулять в лесной зоне в пригороде Владивостока.

Во время отдыха девочка заметила на дереве белку, которую захотела погладить, но грызун неожиданно укусил ее за руку. Родные самостоятельно перевязали дочери руку, а затем отвезли ее в больницу, где врачи диагностировали у ребенка укушенную рану правой кисти.

После оказания необходимой помощи девочку отправили домой на амбулаторное лечение. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее "Deita.ru" сообщало, что в Амурской области медведь укусил пьяную женщину.

Игорь Бегунов