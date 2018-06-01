В первую неделю июня жара в Приморье спадет, об этом DEITA.RU сообщили в Примгидромете.

По югу Хабаровского края будет проходить атмосферный фронт, повысится вероятность небольших дождей и в Приморском крае. Но они будут носить кратковременный характер, и пройдут лишь в отдельных районах. Температура воздуха понизится на 3–6 градусов по сравнению с выходными. На побережье потянет туман, местами с моросью, и температура не превысит 12–17 градусов тепла.

К середине недели над Охотским морем усилится антициклон, создадутся условия для выноса ещё более холодного морского воздуха в прибрежные районы Приморья.

Во Владивостоке облачно, временами туман, морось. Температура воздуха ночью не превысит 12 градусов тепла, днём до 16 со знаком плюс.

Екатерина Лапкина