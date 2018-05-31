Первый полет «летающего внедорожника» запланирован на 2022 год, об этом заявили в Фонде перспективных исследований, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о проекте самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, который будет совершать полеты на 1000 км на скорости 250 км/ч. Максимальная скорость составит 315 км/ч. Он сможет взлетать и приземляться на площадку размером в 50 метров. Кроме того он преодолеет препятствия, если их размер не превышает 15 метров.

Как рассказали в ФПИ, таким самолетом интересуются в МЧС и Минобороны РФ.



Таисия Масина