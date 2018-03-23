В Приморском крае прошло летно-тактическое учение с экипажами штурмовой авиации Восточного военного округа с нанесением авиаударов по наземным целям условного противника, сообщили DEITA.RU в ТОФ.

Летчики "уничтожали" колонну легкобронированной техники и живую силу условного противника.

Помимо этого, экипажи провели пуски управляемых авиационных ракет класса «Воздух-поверхность» и выполнили практические стрельбы из пушечного вооружения самолетов, успешно поразив мишени.

Летчики самолетов Су-25 СМ отрабатывали навыки поражения наземных объектов как одиночно, так и в составе группы и звеньев.

В полетах было задействовано около 20 летательных аппаратов.



Михаил Грач