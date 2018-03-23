Приморские синоптики обещают существенное потепление уже в ближайшие дни, сообщает DEITA.RU.

В субботу и в крае, и во Владивостоке тепло будет по-весеннему - ночь с 23 на 24 марта минимальная температура воздуха в Приморье составит от +2 °C до −5 °C. Днём воздух прогреется до +7…+14 °C.

Во Владивостоке этой же ночью возможны слабые осадки в виде мокрого снега, но вероятность составит не более 40%. Днём осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 0…−2 °C, днём максимально прогреется +6…+9 °C.

А вот воскресенье порадует уже поистине летними температурами. В ночь на воскресенье возможен небольшой мокрый снег и то только на севере, в остальных районах осадки прекратятся. Воздух днем может прогреться от +8 до +20 °C.

Во Владивостоке же температура ночью составит +1…+3 °C, а днём не поднимется выше +8…+10 °C.

Таисия Масина



