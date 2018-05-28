Координационный совет при Минздраве России к концу лета подготовит программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает DEITA.RU.

Информацию об этом в интервью газете "Известия" предоставила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.



Скворцова сказала, что к задачам Минздрава относятся развитие программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и разработка "комплексной, комбинированной онкологической программы".



По ее словам, это и быстрая диагностика и создание референс-лабораторий (морфологических, иммуногистохимических, генетических), и организация мощных протонных центров, и центры онкорадиологии, и внедрение новых препаратов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее в своем послании Федеральному собранию отметил, что в РФ необходимо подготовить и реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологией.

Ирина Петрова