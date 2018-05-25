Главная звезда клуба «Вашингтон» Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин впервые в своей карьере получил реальный шанс выиграть Кубок Стэнли, сообщает DEITA.RU.

В борьбе за выход в финал «Вашингтон» сыграл семь матчей с «Тампой» в серии до 4 побед. В решающей встрече Команда Овечкина разгромила соперника со счетом 4 : 0, причем первую шайбу забросил сам Александр.

«Боже мой, это невероятно. Я не могу передать свои эмоции, просто счастлив за своих ребят. За организацию, за фанатов. Наконец-то! Не могу дождаться начала финала, будет сумасшествие. Каждая серия была сложной, но мы преодолевали трудности и заслужили победу. Были сложные моменты, но мы боролись. Мы в четырёх победах от Кубка Стэнли, и мы будем биться. Думал ли я о том, что буду трогать приз? Сейчас всё увидите!» — сказал Овечкин.

Противостоять команде Овечкина в финале кубка Стэнли будет клуб «Вегас». Необычен он тем, что создан всего год назад и сразу же попал в финал. Таким образом, Кубок Стэнли разыграют команды, которые ни разу не поднимали его над головой.

Дмитрий Санников