По итогам всероссийского голосования, столицей «Тотального диктанта» в 2018 году был выбран Владивосток. По этому поводу корреспондент DEITA RU пообщался с лингвистом, преподавателем русского языка и литературы ДВФУ Ириной Волошиной и выяснил, убивают ли заимствования из иностранных языков уникальность русской речи и на какие годы пришелся самый пик англицизмов.

- Ирина Викторовна, вызывает ли у Вас опасение современное состояние русского языка из-за того, что происходит активное заимствование англоязычных слов?

- Некоторые лингвисты волнуются по этому поводу, но я хочу сказать, что любой язык - это живая система и все то, что ему не нужно, он сам отсеивает. Многие англицизмы, которые появились в русской речи в конце прошлого века, уже вышли из обихода. А те заимствования, которые перенимаются сейчас, при помощи суффиксов, приставок и окончаний адаптируются под нашу речь.

Подобная ситуация в нашей стране уже происходила. Например, в XIX веке большая часть элиты Российской Империи разговаривала на французском.

- Можно ли провести параллели между той ситуацией и нынешней?

- Я думаю, что не стоит сравнивать наше время с тем, что происходило в Царской России столетия назад. Тогда засилие французского языка было только в дворянской среде, и если брать процентное соотношение всех жителей страны к высшему сословию, то дворяне составляли незначительную часть русскоговорящих людей. То есть, остальное население в то время все равно разговаривало на родном языке.

В современном мире все несколько иначе. Мы не говорим на английском, а лишь перенимаем из иностранной речи популярные фразы, интернет-мемы или устойчивые выражения. И в отличие от XIX века, нет никакого сословного или классового разделения – все люди смотрят примерно одни и те же программы, используют одни и те же интернет-ресурсы.



- Когда пришелся самый пик англицизмов в России?

- Все почему-то думают, что «бум» произошел в 90-ых годах, когда в Россию хлынули крупные зарубежные компании со своим «имиджем», «рерайтом», «эйчарами» и прочим корпоративным сленгом. Тогда эти слова употребляли только офисные клерки в своей профессиональной сфере. Широкое распространение англицизмы получили в середине «нулевых» - когда интернет пришел в массы, и появились интернет-мемы, которые начали трансформировать русскую речь. Но несмотря всю эту ситуацию с заимствованиями, за последние 8 лет именно к родному языку у нашей молодежи интерес очень сильно вырос. Это видно по тому, как люди посещают различные семинары, курсы и лекции по культуре речи в российских университетах. Например, в прошлом году в «Тотальном диктанте» по всей стране приняло участие больше 200 тысяч человек, и с каждым годом эта цифра продолжает увеличиваться. Меня, как человека, который радеет за собственный язык, это очень сильно радует.

- Тендеция у большинства языков сегодня сводится к упрощению. Например, часто в письменной речи заменяют «сейчас» на «щас». Это упрощение - деградация языка?

- Безусловно, все эти сокращения связаны с ускорением темпов жизни, развитием месенджеров и социальных сетей, в которых люди уже не прописывают длинные сообщения, а стараются кратко изложить свою мысль. По идее, это не должно сильно повлиять на язык, другое дело, когда подобная форма встречается в официальных публикациях или литературных источниках. В таких случаях, «щас» уже будет нарушением лексических норм. Но пока есть образованные люди, которые борются за чистоту русского языка, такие упрощения в литературный язык не попадут. Если смотреть на все эти проблемы целиком, то гибель русского языка они точно не спровоцируют.

Максим Низкодубов