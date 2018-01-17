В среду, 17 января, произошло ДТП с участием двух большегрузов в Черниговском районе Приморья, сообщает DEITA.RU. Видео с места происшествия опубликовал популярный паблик dps_control.

По словам очевидцев, инцидент случился на 184 километре трассы М-60 Владивосток — Хабаровск. «Между Светлым и Высоким столкнулись в лобовую два большегруза», — говорит автор ролика.





В комментариях местные жители отмечают, что данный подъем неудобный и на нем часто происходят аварии.

Отметим, ранее DEITA.RU неоднократно сообщало об автоавариях с участием фур. При этом не всегда это происходит за пределами города. Так, в ноябре минувшего года большегруз «уничтожил» пять легковых автомобилей во Владивостоке.

Екатерина Лапкина