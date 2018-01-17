17 Январь 2018, 04:45
Лодка с туристами взорвалась в Таиланде
Источник изображения: ИА «Deita.ru»
Спидбот с туристами взорвался в Таиланде, сообщает «Deita.ru».
Предположительно виной всему стала утечка топлива. В момент взрыва на борту судна находились 27 граждан Китая и 4 гражданина Таиланда. Пострадавшие доставлены в больницы.
Как пишут местные СМИ, девять пострадавших остаются в больнице, трое из них получили ожоги тела 30%. Также госпитализирован один из членов команды загоревшегося судна.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что взрыв прогремел в столице Таиланда.
Таисия Масина