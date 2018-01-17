Спидбот с туристами взорвался в Таиланде, сообщает «Deita.ru».

Предположительно виной всему стала утечка топлива. В момент взрыва на борту судна находились 27 граждан Китая и 4 гражданина Таиланда. Пострадавшие доставлены в больницы.

Как пишут местные СМИ, девять пострадавших остаются в больнице, трое из них получили ожоги тела 30%. Также госпитализирован один из членов команды загоревшегося судна.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что взрыв прогремел в столице Таиланда.

Таисия Масина