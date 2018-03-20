Группа компаний «ЛокоТех» стала победителем престижного конкурса «Лучшее корпоративное видео России», организатором которого является АКМР. Церемония награждения состоялась 15 марта 2018 года, сообщает DEITA.RY.

Эксперты отметили креативную идею и качество исполнения ролика «ЛокоТех» в одной из самых престижных номинаций - «HR-видео и внутренние коммуникации».

Видеоролик «Я люблю свою работу» адресован не только на внутреннюю аудиторию, 60-ти тысячному коллективу «ЛокоТех», но и на внешнюю. Он призван популяризировать образ человека труда, за счет этого формировать HR-бренд и развивать позитивный образ работодателя.

Уходя от разговоров про масштабы и специфику бизнеса, результаты и планы, «ЛокоТех» выводит на первый план человека, тем самым подчеркивая, что успех компании – это дело рук каждого работника.

Ролик был презентован в январе 2018 года. Видео размещено в социальных сетях (https://www.youtube.com/watch?v=PXKZl83-ItQ) и на сайте «ЛокоТех». Он будет транслироваться на корпоративных мероприятиях, тренингах и презентациях для новых сотрудников.

Ролик выполнен в стилистике авторского кино. По сюжету персонаж – рабочий предприятия «ЛокоТех» – рассуждает о видении своего места в жизни, поиске и осознании себя в профессии. Видеоряд, построенный по модели «один день из жизни», иллюстрирует основные моменты в повседневной жизни героя – рабочие будни, семейные вечера.

Конкурс «Лучшее корпоративное видео» проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) с 2010 года в рамках «Московского Международного Фестиваля Корпоративного Видео» (ММФКВ).

Участниками конкурса в 2018 году стали 256 роликов, подготовленные крупнейшими российскими компаниями, режиссерами, сценаристами, представителями production-студий.

Екатерина Лапкина